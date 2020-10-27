6 gollü Milan-Roma maçında kazanan olmadı

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan ile Roma karşı karşıya geldi. Milan'da Zlatan Ibrahimovic'in 2 gol kaydettiği maç 3-3 berabere bitti.Abone ol
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, Roma'yı konuk etti. Karşılaşma 3-3 berabere bitti.
Ev sahibi Milan'ın gollerini 2 ve 79'da penaltıdan Zlatan Ibrahimovic ile 47'de Alexis Saelemaekers kaydetti.
Deplasman ekibi Roma'nın gollerini ise 14'te Edin Dzeko, 71'de penaltıdan Jordan Veretout ve 84'te Marash Kumbulla attı.
Bu sonuçla 13 puana ulaşan Milan, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Roma ise puanını 8 yaptı.
Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.