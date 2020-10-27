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Esenyurt'ta sokak ortasında önce kalçasından sonra boynundan bıçakladı

ESENYURT'ta Ürdün vadandaşı 2 kişi arasında 35 bin dolarlık borç konusunda bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, 1 kişi yaralandı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Merkez Mahallesi 1104 Sokak’ta meydana geldi. Ürdün vatandaşı Mohammed Omar, arkadaşları ile sokakta sohbet ederken arkasından gelen aynı ülke vatandaşı Umir Tahir tarafından kalça ve boynundan bıçakla yaralandı. Saldırı şokunu atlayan Tahir daha sonra saldırganı yumruklayarak darp etti.

Saldırgan yakalandı
Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kavga sonrası olay yerine intikal eden Esenyurt Asayiş Ekipleri ve Özel Harekat Ekipleri şahısları etkisiz hale getirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralanan Omar için 112 ekibine haber verildi. Gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıkları Mohammed Omar’ı hastaneye kaldırırken, polisler de saldırgan Umir Tahir’i gözaltına aldı.

35 bin dolar borç nedeniyle bıçaklı saldırı
Tahir, ilk ifadesinde Omar’a pasaportunu uzatması için 35 bin dolar verdiğini ancak, parasının karşılığını alamadığı için sinirlenince bıçak kullandığını öne sürdü. Soruşturmaya devam ediliyor.

Olay güvenlik kamerasında
Sokak ortasında gerçekleşen olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mohammed Omar, sokakta arkadaşıyla sohbet ederken arkadan gelen Umir Tahir, önce bacağına sonra boynuna bıçak salladığı görülüyor. Daha sonra Mohammed Omar saldırıyı durdurarak, Tahir’i darp ettiği kameralara yansıyor. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

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