Paramotor nedir ne demek Paramotor teknik özellikleri neler?

Hatay'da yapılan terör saldırısının detayları belli oldu. PKK'lı teröristlerin paramotor ile Amanoslar'a geldiği belirtildi. Bu açıklamanın ardından paramotor nedir, nasıl kullanılır ve paramotor teknik özellikleri nedir araştırması başladı. Elektrikli yamaç paraşütü olan paramotor hakkında merak edilenler...

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Paramotor nedir, ne demek soruları vatandaşların gündeminde. Hatay'da terör saldırısı gerçekleştirmek için Mümbiç'ten Amanoslar'a gelen PKK'lıların olay yerine paramotor ile geldiği söylendi. Bu açıklamanın ardından paramotor nedir, ne demek nasıl çalışır araştırmaları başladı.

Paramotor nedir: Paramotor öncelikle bir hava aracıdır ve hava taşıtları veya araçları arasında en hafif ve en kolay hareket ettirilebilen araçlardır. Çalışma mantığı olarak daha çok yamaç paraşütünün optimizasyonu ile hareket eden paramotor aslında motorlu yamaç paraşütleri ya da “Powered Paragliding” (PPG) tanımlanan araçlardır. Yani, Paramotor: Pilotun paraşütüne ek olarak bir de sırtında pervaneli motor taşıdığı bir hava aracıdır.

Paramotor teknik özellikleri: Paramotor da bir adet motor bulunur. Bu motor pilotun ileri doğru hareket etmesini ve yükselmesini sağlar. Paramotorün havada süzülmesini sağlayan kanat yani paraşüt. Harness olarak adlandırılan ve pilotu paraşüte ve motora bağlayan uçuş koltuğu bulunur. Pilotun sırtında yedek paraşüt

Pilotun sesten etkilenmemesi için kulaklık ve kafasını koruyan bir kasktan oluşur.

Paramotoru dünyada ilk kez 1980 yıllarında İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından İngiltere'nin Essex şehrinde kullandığını tarih sayfalarından okuyoruz. 1986 yılında Fransa’da popüler olmasının ardından hobi aracı olarak Avrupa’da hızla yayılmaya başlayan paramotor, 13 Haziran 2006 yılında “Csaba Lemak” adlı bir firma tarafından ilk kez elektrik motorlu paramotoru üretip hobi amaçlı kullanılmasını sağlamış ve dünyaya tanıtmıştır.

Paramotor kullanımı: Motoru dursa da yere güvenle iniş yapabilen en güvenli motorlu hafif hava aracıdır. Paramotorun havalanabilmesi için 20 ila 40 metrelik düz bir alan yeterlidir. Kanatları hareket ettirmek için ön tarafta bulunan kol yardımıyla kanatların sağa veya sola çevrilmesi sağlanarak istenilen istikamete doğru seyir edilebilir.

Paramotorun motoru oldukça küçüktür ve hava akımını kullanıp itme gücü elde ederek paramotorun ilerlemesini sağlar. Paramotor kullanmak için herhangi bir lisans gerekmiyor olsa da havacılık kuralları çerçevesinde veya izni ile uçulabilmektedir. Paramotor kullanmak için sertifikalı eğitim kurumlarından eğitim rahatlıkla eğitim alabilirsiniz. Paramotor eğitimleri, 10 günden 2 aya kadar sürebilmektedir. Belirlenen bölgelerin dışında izin alınmadan yapılan uçuşlarda cezalar uygulanmaktadır.

Paramotor ile durgun hava koşullarında 20 knottan daha güçlü rüzgârlarda uçuş tavsiye edilmektedir. Paramotorla düz ve ters olmak üzere iki tür kalkış yapabilir, az rüzgâr olan havada düz, rüzgârın yeterli olduğu havada da ters kalkış yapılır. İniş için ise rüzgâr karşıya alınarak yere 1 metre kala kanat frenleri çekilir ve yer ile temas sağlanmaya çalışılır.

Paramotorla güvenli iniş için en önemli olay kanatlardır. İniş yapmak kolay kalkış yapmak zordur. Paramotorun motoru itme kuvveti üretir ve mesafe kat ettirir. Kanatlar ise yönlendirme yaptırır, hızlı düşüşü engeller. İniş yaparken herhangi bir olumsuzluk durumunda motoru sayesinde tekrar havalanabilir. Paramotorlarla en güvenli uçuş yüksekliği 100 ila 200 metredir. Motor sesinin rahatsız etmemesi için kulaklık ve kask kullanılması şarttır.

Ülkemizde çift kişilik ve tek kişilik hobi uçuşları oldukça yaygındır. Ülkemizde paramotor genel de reklam ve belgesel çekimlerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde paramotor denizde can kurtarma amaçlı da kullanılmaktadır.