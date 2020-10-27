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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Zoom toplantılarında yeni dönem o özellik eklendi

Corona virüs (Covid-19) salgını döneminde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran Zoom platforma yeni bir özellik ekledi.

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Dünya genelinde 1 milyonun üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (Covid-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi.  

Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.  

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.  

O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.   

Zoom şimdi ise platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. Zoom Android uygulaması için bir özelliğini kullanıma sundu. 

Yeni güncelleme sonrası Android kullanıcıları canlı toplantılarını aynı zamanda YouTube üzerinden de canlı yayına ulaştırabilecek. 

Başka bir deyişle artık Zoom toplantıları, aynı zamanda farklı bir platformda daha aynı anda gerçekleştirilebilecek.

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