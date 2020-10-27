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Bakan Albayrak, Citigroup toplantısında küresel şirketlere hitap edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Citigroup'un yatırımcı görüşmeleri toplantısında, portföy yöneticileri yerine küresel şirketlere seslenecek.

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Bakan Albayrak, bugün Citigroup tarafından organize edilen yatırımcı görüşmeleri toplantısına katılacak. Reuters'ın aktardığına göre, Albayrak'ın katılacağı toplantıda portföy yöneticileri değil küresel şirketler yer alacak. Genelde bu tip toplantıların portföy yatırımcılarına yapılmasına karşın bugünkü toplantıda davetliler portföy yöneticileri değil küresel şirketler.

Sunum gerçekleştirilmesi bekleniyor

Toplantıda şirketlere doğrudan yatırımlar, yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler hakkında sunum gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ekonomi yönetimi tarafından bir süredir benimsenen rekabetçi TL söylemiyle birlikte sıcak para olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin cari açığını uzun yıllar finanse eden fonlama tipi bilinçli olarak azaltılırken doğrudan yatırımların ise payının artması isteniyor.

Albayrak'ın sunumunun ardından gözler yarın Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği enflasyon raporunda olacak. 

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