Şanlıurfa'da 8 uzun namlulu silah ele geçirildi

AK Parti İstanbul'da 13 ilçe başkanı aday olmuyor işte kesinleşen ilçeler

İbrahim Kalın'dan olay açıklamalar: Ayetleri kafa kesmek için kullananlara karşı çıkmak zorundayız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şok tespit! Hasta işe gidiyor çünkü işten atılmaktan korkuyor

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