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Altının gram fiyatı 498 lira ile rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Altının gram fiyatı 498 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 817 liradan, cumhuriyet altını ise 3.326 liradan satılıyor.

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Geçtiğimiz haftayı 487 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanmaya devam ediyor. Dün 496,5 lirayla rekor kıran altın, bugüne de rekorla başladı. Gram altın saat 10.30 itibarıyla 498 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem gördü.

Çeyrek ve cumhuriyet altını 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 liradan, cumhuriyet altını 3.326 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.905 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Ons altında 1.920 dolar direnç konumunda

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın etkisiyle Avrupa'da sıkı tedbirlerin tekrar gündeme geldiğine dikkati çeken analistler, Covid-19 aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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