EPDK'dan yeni adım! Elektrik faturalarında dikkat çeken değişiklik

EPDK, 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik yıllık 50 milyon kilovatsaat, diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 7 milyon kilovatsaat olarak belirlendi. Enerji aşımında ulusal tarifeden ücret değerlendirmesi yapılacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte 'son kaynak tüketici grupları'nı belirleyen tüketim miktarını güncelledi. 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik yıllık 50 milyon kilovatsaat, diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 7 milyon kilovatsaat olarak belirlendi.

Buna göre, "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"in ilgili maddesinde yer alan ve son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarı 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik yıllık 50 milyon kilovatsaat, diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 7 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak.

EPDK, aynı tebliğ kapsamında belirlenen enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,0938 olarak revize etti.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi nedir?

Basit bir anlatımla yıllık tüketiminiz EPDK tarafından belirlenen limitin üzerinde olması durumunda belirlenen tarih itibari ile tarifeniz sanayi ya da ticarethane olsa da ulusal tarifeden fiyatlandırılmayacağınız anlamına geliyor.