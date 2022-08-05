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Halk ekmeğe üç ilde birden zam geldi! Tek tek una, mayaya, elektriğe gelen zamla açıkladılar

Halk ekmeğe üç ilde birden zam geldi! Tek tek una, mayaya, elektriğe gelen zamla açıkladılar

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, halen 2 liraya satışı yapılan Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatının 8 Ağustos Pazartesi'nden itibaren 3 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada yeni uygulamanın İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı duyuruldu.

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Büyükşehirden yapılan açıklamada, her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram Halk Ekmek ile vatandaşların bütçesine önemli katkı sağlandığı belirtildi.

Maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmadığı ve un stoku bitene dek zararına satışların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artış yaşandığı ifade edildi.

Maliyetlerdeki bu yükselişlerin Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kıldığı savunulan açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır." denildi.

İstanbul İzmir Ankara aynı anda zam

Belediyeden yapılan açıklamada yeni uygulamanın İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı duyuruldu. İstanbul'da da halk ekmek 2 lira, İzmir'de ise 2,5 liradan satılıyordu. Üç ilde birden fiyat 3 liraya çıktı.

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