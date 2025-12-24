Hakan Fidan'ın Suriye'deki konuşması yarıda kesildi iddiası gerçek ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’deki temasları sırasında bir konuşmasının yarıda kesilerek basın toplantısının sonlandırıldığı öne sürüldü. İddialara Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Olayın perde arkasındaki teknik aksaklık gün yüzüne çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’deki temasları sırasında bir konuşması yarıda kesilerek basın toplantısı sonlandırıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yayılan bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek olayın detaylarını paylaştı.

TEKNİK ARIZA YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplantının iddia edildiği gibi kasıtlı bir müdahale ile değil, tamamen teknik bir aksaklık sebebiyle karışıklığa uğradığını ifade etti. Keçeli, yaşanan durumu şu sözlerle açıkladı:

"Dün (22 Aralık) Şam’da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze’deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır.

Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır.

Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir."