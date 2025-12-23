BIST 11.290
DOLAR 42,82
EURO 50,70
ALTIN 6.183,96
ABD Başkanı Trump'tan Fed Başkanı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) başına geçecek yeni ismin, piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istediğini belirterek, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"YENİ FED BAŞKANIMIN PİYASA İYİ GİDİYORSA FAİZLERİ DÜŞÜRMESİNİ İSTİYORUM"

Trump, modern piyasanın, iyi haber olduğunda ya yatay kaldığına ya da düştüğüne işaret ederek, "Wall Street'in aklının eskisi gibi çalışmadığını" öne sürdü.

Artık iyi haberler olduğunda "potansiyel enflasyonun" önlenmesi için faiz oranlarının hemen yükseltileceği beklentisiyle piyasanın düştüğünü belirten Trump, "güçlü piyasanın" enflasyona neden olmayacağını savundu.

Trump, "Yeni Fed Başkanımın piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istiyorum, piyasayı hiçbir neden yokken mahvetmesini değil. Son yıllarda görmediğimiz türden bir piyasa istiyorum, iyi haberde yükselen, kötü haberde düşen, olması gerektiği ve eskiden olduğu gibi." ifadelerine yer verdi.

"AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPACAĞIZ"

Enflasyonun kendi kendine düzeleceğinin altını çizen Trump, düzelmezse uygun zamanda faizleri yükseltebileceklerini kaydetti.

Trump, iyi piyasayı engellemek yerine, daha da iyi hale getirmeye teşvik edeceklerini aktararak, "Daha önce hiçbir zaman görülmediği kadar doğal ve güçlü rakamlar göreceğiz. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. ABD başarı için ödüllendirilmeli, başarısından dolayı aşağı çekilmemeli. Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

