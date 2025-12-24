BIST 11.290
Anadolu Efes ikinci uzatmada Asvel'e teslim oldu

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e iki uzatma sonunda 103-99 yenildi.

Çekişmeli geçen müsabakanın ilk çeyreğinde lacivert-beyazlı takımda Swider ve Poirier, ev sahibi ekipte ise Vautier ve Jackson skorer oyunuyla ön plana çıktı. Mücadelenin ilk periyodu 24-23 LDLC ASVEL'in üstünlüğüyle geçildi. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de oyun üstünlüğü kurarak farkı açan takım olmadı ve devre arasına 41-41 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Anadolu Efes, 25. dakikada 8 (46-54), 29. dakikada 9 (53-62) sayılık farklar yakaladı. Lacivert-beyazlılar, iyi geçirdiği üçüncü çeyreği 62-58 önde bitirdi.

Son çeyrekte uzun süre skor üstünlüğünü elinde bulunduran Anadolu Efes, 38. dakikada 76-75 geri düştü. Bitime 12 saniye kala 80-77 geri düşen Anadolu Efes, 5 saniye kala Weiler-Babb'in 3 sayılık basketiyle 80-80 beraberliği sağladı. Fransa temsilcisi, son hücumu değerlendiremeyince maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların sonunu iyi oynayan Anadolu Efes, bitime 10 saniye kala 92-90 öne geçti. Mola kullanarak Anadolu Efes yarı alanından başlayan oyunda lacivert-beyazlı takım hemen faul yaptı. Serbest atış çizgisinden 2'de 2 yapan günün sürpriz ismi Vautier 92-92 beraberliği sağladı. Anadolu Efes, kalan 9 saniyelik sürede Beaubois ile hücumu değerlendiremeyince mücadele bir kez daha uzadı.

İkinci uzatmada rakibinin hücumlarını durduramayan Anadolu Efes, sahadan 103-99 yenik ayrıldı.

Lacivert-beyazlılarda maça ilk 5 başlayan Nick Weiler-Babb ve Isaia Cordinier'in yirmişer sayı üretti. Weiler-Babb, ayrıca 6 ribaunt ve 8 asist üretti. Vincent Poirier'in 17 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Anadolu Efes'te Cordinier, Avrupa Ligi kariyerinde bin sayı barajını aştı. Poirier ise bu kulvarda 200 asisti geçti.

ASVEL'de kariyer maçını oynayan Bastien Vautier, 28 sayı, 4 ribauntla mücadele etti. Glynn Watson 18 sayı, Thomas Heurtel de 17 sayı, 6 ribaunt ve 8 sayılık katkıyla galibiyette başrolü oynadı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 18. maçında 12. yenilgisini yaşadı. Haftaya son sırada giren Fransız ekibi ise 5. kez kazandı.

Salon: LDLC Arena

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), Guido Giovannetti (İtalya)

LDLC ASVEL: Seljaas 9, Harrison 4, Massa 2, Jackson 7, De Colo 5, Heurtel 17, Ajinca, Lighty, Ndiaye 13, Watson 18, Vautier 28

Anadolu Efes: Beaubois 8, Weiler-Babb 20, Cordinier 20, Poirier 17, Swider 9, Şehmus Hazer 8, Smits 5, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 1, Jones 2

1. Periyot: 24-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 58-62

Normal süre: 80-80

1. Uzatma: 92-92

5 Faulle çıkan: 49.55 Weiler-Babb (Anadolu Efes)

