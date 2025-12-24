Orkun Kökçü hakem kararları isyanı: Psikolojimizi bozuyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Vaclav Cerny’nin son dakika golüyle Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenerek kupaya galibiyetle başladı. Maçın ardından konuşan Orkun Kökçü, sezonu iki galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu belirtirken, hakemlerin kararlarının futbolcuların psikolojisini olumsuz etkilediğini savundu.

''DAHA İYİ SONUÇLARLA GERİ DÖNECEĞİZ...''

Orkun Kökçü, "Çok iyi başladık, kontrol bizdeydi. Hakimiyet bizdeydi. Sonda da güzel bir son dakika golüyle... O daha da keyifli oldu. Galibiyet, 3 puan, derbi önemli. Sezon içinde bazı talihsizlikler oldu. Bu yılı 2 galibiyetle kapatmak güzel oldu. Kısa bir tatil, sonra Antalya kampı olacak. Orada iyi hazırlayacağız kendimizi ikinci yarıya. Daha iyi performans ve sonuçlarla döneceğiz." dedi.

''PSİKOLOJİMİZİ BOZUYOR! HEMEN KIRMIZI OLUR MU?''

Orkun Kökçü, "Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah." açıklamasında bulundu.