Konya'da korkutan deprem!

Konya'da korkutan deprem!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Selçuklu ilçesinin Karaömerler Mahallesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin saha taraması sürerken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da X hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Resmi uyarı ve bilgilendirmeleri AFAD ve AKOM kanallarından takip edelim. Rabbim şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." İfadesini kullandı.

