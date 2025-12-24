BIST 11.290
Beşiktaş'tan soyunma odasında hatıra pozu

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Beşiktaş’a galibiyeti 33 ve 90+1’inci dakikalarda Cerny’nin attığı goller getirirken, maçın ardından takım soyunma odasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 90+1'de Cerny kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, galibiyetin ardından soyunma odasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte Beşiktaş'ın galibiyet pozu:

Beşiktaş'tan soyunma odasında hatıra pozu - Resim: 0

