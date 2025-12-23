BIST 11.290
İzmir ve Adıyaman'da DHKP/C'ye eş zamanlı operasyon: 27 gözaltı

İzmir ve Adıyaman'da terör örgütü DHKP/C yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. Örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şahısların adreslerinde silah, mühimmat ve örgütsel yayınlar ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik bugün İzmir ve Adıyaman’da eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

DİJİTAL MATERYAL VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar, 1 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 26 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

