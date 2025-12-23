BIST 11.290
Çin’den Pentagon raporuna yalanlama: Nükleer silahlanma yarışında değiliz

Pekin yönetimi, ABD Savunma Bakanlığının taslak raporunda yer alan “Çin 100’den fazla yeni kıtalararası balistik füze stokladı” iddiasını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, uluslararası medyada yer alan Pentagon kaynaklı iddiaları yalanladı. Lin, Çin’in nükleer silah kapasitesini artırdığı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"ABD KENDİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ"

Sözcü Lin, ABD’nin Çin’i gerekçe göstererek kendi nükleer silah modernizasyonunu hızlandırdığını savundu. ABD’nin dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip ülke olduğuna dikkat çeken Lin, Washington yönetiminin nükleer silahsızlanma konusunda öncelikle kendi stoklarında somut ve ciddi bir azaltıma gitmesi gerektiğini vurguladı.

"SAVUNMA ODAKLI STRATEJİ VE İLK KULLANMAMA İLKESİ"

Çin’in nükleer doktrininin savunmaya dayalı olduğunu ifade eden Lin, ülkesinin “ilk kullanan olmama” ilkesine bağlı kaldığını ve nükleer kapasitesini ulusal güvenliğin gerektirdiği en düşük seviyede tuttuğunu söyledi. Çin’in herhangi bir ülke ile silahlanma yarışına girmediğini de ekledi.

SİLAHSIZLANMA SÜREÇLERİNE KATILIM VURGUSU

Lin, Çin’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Sözleşmesi kapsamındaki gözden geçirme süreçlerine ve “P5” olarak bilinen beş nükleer silahlı devlet mekanizmasının toplantılarına aktif biçimde katıldığını, farklı taraflarla diyalog kanallarını açık tuttuğunu belirtti.

PENTAGON RAPORUNUN İDDİASI

Reuters tarafından aktarılan Pentagon’un taslak raporunda, Çin’in kuzey bölgelerinde inşa edilen üç yeni siloda nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 100’den fazla kıtalararası balistik füze stokladığı öne sürülmüştü. Raporda ayrıca Pekin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği ABD-Rusya-Çin üçlü nükleer silahsızlanma görüşmelerine sıcak bakmadığı iddiasına yer verilmişti.

KÜRESEL NÜKLEER TABLO

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2024 verilerine göre, dünyada en fazla nükleer savaş başlığına sahip ülkeler Rusya ve ABD olurken, Çin’in nükleer başlık sayısının 600’ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor

