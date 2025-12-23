BIST 11.290
Ümraniye'deki iş yerinde korkutan yangın

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapıştırıcı ve yanıcı maddelerin tutuşmasıyla patlamaların yaşandığı yangında binanın bir cephesi alevlere teslim olurken, olayda yaralanan olmadı ancak bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Ümraniye'de 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Site Mahallesi Cevahir Caddesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında bulunan züccaciye, kırtasiye ve hediyelik eşyaların satıldığı mağazada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerindeki yapıştırıcı ve yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla patlamalar meydana gelirken, kısa sürede büyüyen alevler binanın bir cephesinin tamamını sardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de güvenlik önlemi aldı.

Yangında yaralanan olmazken, bir itfaiye eri söndürme çalışması sırasında dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, olay yerinde itfaiye erine müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, iş yerinde soğutma çalışması yaptı.

