Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

EMRULLAH ERDİNÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Geçtiğimiz gün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarıyla ilgili yeni bir dalga başlatılmıştı.

Yıllardır adliye koridorlarından yaptığı haberlerle bilinen Emrullah Erdinç, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştı.