Cevdet Yılmaz’dan yeni asgari ücret değerlendirmesi

2026 asgari ücret net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi ve ücret yüzde 27 artırıldı. Açıklamanın ardından değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun yüzde 20’nin altına düşmesinin hedeflendiği bir ortamda artışın çalışanlar ve işverenler için hayırlı olmasını diledi.

Milyonların merakla beklediği 2026 asgari ücret belli oldu. Net asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Asgari ücret yüzde 27 oranında artırıldı. Yeni asgari ücret rakamının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmasının ardından asgari ücretle ilgili açıklamalar da geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni asgari ücret ile ilgili bir açıklama yaptı.

"YÜZDE 20'NİN ALTINA ENFLASYON ORANINA İNMEYİ HEDEFLEDİĞİMİZ BİR ORTAMDA..."

Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "2026 yılında yüzde 20'nin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile bin liradan bin 270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun. Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

