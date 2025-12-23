2026 yılı asgari ücret zammı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası 2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası 2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 27 oldu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretini 1 Ocak 2026'dan itibaren net 28 bin 75 lira, brüt ise 33 bin 30 lira olarak duyurdu. Yüzde 27 oranında artırmış bulunuyoruz.

Bugün açıklayacağımız kararın dengeyi gözetmesi için yoğun çaba harcadığımızı vurgulamak isterim. Tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI BRÜT VE NET NE KADAR OLDU?

Net asgari ücret 28 bin 75 TL , brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Yüzde 27 artış yapıldı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.

Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.