Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 17. haftasında Ankara'da oynanan ve 4-3 ev sahibi üstünlüğünde tamamlanan Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşması ligde 2011'den bu yana bir ilki yaşattı.

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'nin Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maç Süper Lig tarihine geçti.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Gençlerbirliği– Trabzonspor karşılaşması, hem skoru hem de ortaya çıkan istatistiklerle Süper Lig tarihine geçti. Ankara'da oynanan ve gol yağmuruna sahne olan mücadelede yıllar sonra kırılan rekor ise dikkat çekti.

2011'DEN BU YANA BİR İLK YAŞANDI

Karşılaşmada atılan goller, Süper Lig istatistiklerinde de kendine yer buldu. Gençlerbirliği–Trabzonspor maçında atılan 7 golün 5'inin kafa vuruşuyla gelmesi, 2011 yılından bu yana bir Süper Lig maçında görülen en yüksek kafa golü sayısı olarak kayıtlara geçti.

KAFA GOLLERİ REKORU GELDİ

Bu mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 14 yıl aradan sonra ilk kez bir maçta tam 5 kafa golü atılmış oldu.

Ortaya çıkan bu istatistik, Gençlerbirliği–Trabzonspor karşılaşmasını sezonun ve lig tarihinin en dikkat çeken maçlarından biri haline getirdi.

