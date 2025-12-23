BIST 11.290
Prens Selman: İslam'ın yeni versiyonu ile Noel'i kutlayabiliriz

Prens Selman: İslam'ın yeni versiyonu ile Noel'i kutlayabiliriz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, kendisinin ve şeyhlerin tavsiyeleri ile yeni ve güncellenmiş bir İslam dini versiyonu hazırlandığını bu sayede ülkede Noel'in ve diğer Pagan bayramlarının artık rahatça kutlanabildiğini söyledi.

Suudi Arabistan'da yaşanan değişimler, hız kesmeden devam ediyor. 

Alkol konusunda attığı adımlarla konuşulan ülke, bu defa farklı dünlere yönelik bayramlarla gündeme geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan'da 2021 yılında ilk kez  gerçekleştirilen Noel ve yılbaşı kutlamaları hakkında konuştu. 

"İSLAM DİNİNİN GÜNCELLENMİŞ VERSİYONUNA SAHİBİZ"

Bunun daha önce mümkün olmadığını söyleyen Selman, "Eskiden Noel'i ve diğer Pagan bayramları kutlamayı yasaklıyorduk.

Ancak şimdi İslam dininin, şeyhlerin ve din alimlerinin benim kişisel tavsiyelerimle hazırladığı yeni ve güncellenmiş bir versiyonuna sahibiz." dedi. 

"ELİMİZDE KUTLAMAYA İZİN VEREN FETVALAR VAR"

Atılan adımlar sonrası ülkede daha özgürlükçü bir ortam oluştuğunu öne süren Selman, şunları kaydetti:

Artık yeni vizyonumuz uyarınca Hristiyan ve Yahudi dini bayramlarını ve etkinliklerini kutlayabiliriz.

Elimizde kutlama ve eğlenceye izin veren hazır fetvalar var.

ALKOLSÜZ BİRA REKLAMLARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Son zamanlarda birçok alanda yeniliğe giden Suudi Arabistan'da 1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağı, geçtiğimiz aylarda kaldırılmıştı.

Kararın ardından satış yapmasına izin verilen barlar, alkolsüz biralarını niqap giymiş kadınlarla tanıttı.

