BIST 1.321
DOLAR 8,00
EURO 9,52
ALTIN 464,53
HABER /  SPOR
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Hakan Çalhanoğlu Juventus'a, Yusuf Yazıcı Milan'a!

Milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın içinde olduğu transfer iddiası, gündeme hızlı bir giriş yaptı.

Abone ol

İtalya'da Juventus'un Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için devreye girdiği iddia edildi. 

Juventus'a yakınlığı ile bilinen TuttoSport'un haberine göre Juventuslu yöneticiler, şimdiden Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri görüştü ve Hakan'ın şartlarını kabul edebileceklerini söylediler. Haberde, Hakan'ın Milan'dan yılda 2.5 Milyon Euro kazandığı ve Juventus'tan talebinin 6 Milyon Euro olduğu da ifade edildi. 

Hakan'ın yerine Yusuf Yazıcı
Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kaybetme ihtimaline karşılık ise alternatif olarak Yusuf Yazıcı'yı belirlediği de iddialar arasında yer alıyor. TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı'nın verdiği bilgilere göre Milan, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağlayamazsa ve Hakan Çalhanoğlu kalmak istemezse Yusuf Yazıcı ilk sırada.

Merih de istiyor
Hakan Çalhanoğlu'nun son olarak Torino'ya Merih Demiral'ın yanına gitmesi transfer iddialarını güçlendirmişti. Merih'in de Hakan ile aynı takımda oynamak için çaba gösterdiği de ifade edildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cinsel ilişki teklifini kabul etmedi sevgilisinin kafasına sıktı
Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı için net tarih belli oldu
Fahrettin Koca'dan 3 il için dikkat çeken uyarı: Belirgin atış var
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Donald Trump pes etti! Biden için onay verdi
Çavuşoğlu: Gereken cevabı sahada vereceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
Erol Bulut, Beşiktaş maçı öncesi iddialı konuştu
Haaland, şov yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Okan Buruk: Bizim için hiçbir şey bitmedi
Yılbaşı ne zaman 2021 resmi tatil mi hangi güne denk geliyor?
Yorumlar