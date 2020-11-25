Hakan Çalhanoğlu Juventus'a, Yusuf Yazıcı Milan'a!

Milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın içinde olduğu transfer iddiası, gündeme hızlı bir giriş yaptı.

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İtalya'da Juventus'un Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için devreye girdiği iddia edildi.

Juventus'a yakınlığı ile bilinen TuttoSport'un haberine göre Juventuslu yöneticiler, şimdiden Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri görüştü ve Hakan'ın şartlarını kabul edebileceklerini söylediler. Haberde, Hakan'ın Milan'dan yılda 2.5 Milyon Euro kazandığı ve Juventus'tan talebinin 6 Milyon Euro olduğu da ifade edildi.

Hakan'ın yerine Yusuf Yazıcı

Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kaybetme ihtimaline karşılık ise alternatif olarak Yusuf Yazıcı'yı belirlediği de iddialar arasında yer alıyor. TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı'nın verdiği bilgilere göre Milan, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağlayamazsa ve Hakan Çalhanoğlu kalmak istemezse Yusuf Yazıcı ilk sırada.

Merih de istiyor

Hakan Çalhanoğlu'nun son olarak Torino'ya Merih Demiral'ın yanına gitmesi transfer iddialarını güçlendirmişti. Merih'in de Hakan ile aynı takımda oynamak için çaba gösterdiği de ifade edildi.