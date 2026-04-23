Gülistan Doku soruşturması! Firari sanık Umut Altaş hakkında çarpıcı iddia

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş’ın ABD’de çalıştığı restoranın sahibi konuştu ve Altaş hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Altaş’ın dalgın olduğunu belirten Keskin, "Sık sık ofise girer, ışıkları kapatır ve karanlıkta telefon görüşmeleri yapardı. " dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle hakkında arama çıkarılan ve ABD’ye kaçtığı öğrenilen Umut Altaş’ın çalıştığı restoranın sahibi Rüstem Keskin, eski çalışanının iş yerindeki şüpheli tavırlarını anlattı. 

"TAVIRLARI HİÇ NORMAL DEĞİLDİ"

Habertürk'ün haberine göre, Altaş’ın uyuşturucu kullandığından şüphelenecek kadar dalgın olduğunu belirten Keskin, dikkat çeken şu detayları paylaştı:

"Sürekli Türkiye’den birileriyle konuşuyordu. Sık sık ofise girer, ışıkları kapatır ve karanlıkta telefon görüşmeleri yapardı. Bana ailesiyle konuştuğunu söylüyordu ama tavırları hiç normal değildi."

 "GİZLİ TANIKLIK" REDDİ

Dosyada yeni bir kırılma noktası çıkaran iddiaya göre Altaş, yaklaşık 8 ay önce Türkiye’deki savcılık makamlarıyla temasa geçti.

"Gizli tanık olmak istediğini" beyan eden Altaş’a, hukuk sistemine göre dosyanın baş şüphelilerinden biri olması nedeniyle bu usulün mümkün olmadığı bildirildi. Bu "pazarlık" girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından Altaş’ın kayıplara karıştığı öğrenildi.

Soruşturma derinleştikçe teknik detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Jandarma ekiplerinin Altaş’ın ABD numarasını tespit ettiği ve şüpheliyle görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.Bu görüşme kayıt altına alınarak dava dosyasına eklendi. Altaş’ın, dosyadaki diğer gizli tanık beyanlarında geçen bazı vahim iddiaları doğrudan inkar etmemesi, jandarma tutanaklarındaki en dikkat çekici ayrıntı oldu.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
23 Nisan'da savaş gemileri ziyarete açıldı
Medipol'den ailelere öneri: Çocuklarla aynı sofraya oturmak başarı ve özgüveni artırıyor
122 faili meçhul dosya yeniden açılıyor! Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da masada
Süper Lig'de derbi haftası! İşte maç programı
Aziz Yıldırım 'kebapçıdan gazeteci' dedi iddiayı yalanladı
İran'da bir kişi idam edildi
ABD Donanma Sekreteri Phelan görevinden ayrıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli uçak gemisi inşa sürecinde son durum Oramiral Tatlıoğlu açıkladı
Petrol yeniden yükseldi! Son fiyata bakın
