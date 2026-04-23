122 faili meçhul dosya yeniden açılıyor! Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da masada

Adalet Bakanlığı, 2006-2026 yılları arasında çözülemeyen veya kapanan 122 şüpheli ölüm ve faili meçhul cinayet dosyasını yeniden incelemeye aldı. Faili meçhul cinayetlerin toplam sayısı ise 278 olarak açıklandı.

Adalet Bakanlığı, kamuoyunda uzun süredir tartışma yaratan şüpheli ölümler ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bakanlık, 2006-2026 yılları arasında çözülemeyen, kapanan veya yargı süreci devam eden toplam 122 dosyayı yeniden incelemeye aldı. Aynı dönemde Türkiye genelinde faili meçhul cinayet dosyası sayısı ise 278 olarak belirlendi.

Ekonomim’in aktardığına göre kamuoyunda en çok merak uyandıran dosyalardan biri de Rabia Naz Vatan’ın ölümü. Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz’a ilişkin dosyanın yeniden incelendiği, bu süreçte Meclis Araştırma Komisyonu raporundan da yararlanılacağı belirtiliyor.

Haberde, Van’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’e ilişkin dosyanın da bu kapsamda ele alınan başlıklar arasında olduğu kaydedildi.

Karalar’ın haberinde Adalet Bakanlığı'nın ayrıca kamuoyunda 'vicdanları yaralayan' ve faili meçhul kalan ya da takipsizlik kararı verilen dosyaları yeniden değerlendirmek üzere özel bir birim kurduğu bildirildi. Bakan Gürlek de bu gelişmeyi duyurmuştu.

