Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan

Abone ol

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl sessizlik içinde geçti.

Türkiye genelinde 23 Nisan coşkuyla kutlanırken, saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu’nun bahçesi boş kaldı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin düzenlediği saldırının ardından okulda eğitim durduruldu, öğrenciler başka okullara yönlendirildi.

Okulun girişine bırakılan çiçekler ve bahçe tellerine asılan kınama mesajları dikkat çekti. Tellerde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı görüldü. Diğer yandan geride, önceki yıllarda Ayser Çalık Ortaokulu'nda kutlanan 23 Nisan fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.