23 Nisan'da savaş gemileri ziyarete açıldı

İzmit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı denizde karşılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri’nin vurucu güçlerinden TCG Tayfun Hücumbotu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın emniyet gücü TCSG-15 botu, bayram günü vatandaşların ziyaretine açılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü ve çocuklara armağan edilen bu özel günde, İzmit limanları tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Milli savunma ve deniz güvenliği unsurları, vatandaşlarla bir araya gelerek bayram heyecanını sivil-asker dayanışmasıyla birleştirecek.

TCG TAYFUN: MİLLİ GÜCÜN VİTRİNİ İZMİT YAT LİMANI'NDA

Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcı gücünün önemli temsilcilerinden biri olan TCG Tayfun Hücumbotu, İzmit Yat Limanı’nda demirleyecek. Askeri teknolojiye ilgi duyan vatandaşlar ve geleceğin denizcisi olmayı hayal eden çocuklar, geminin güvertesinde modern savunma sistemlerini yerinde inceleme fırsatı bulacak.

DENİZLERİN MUHAFIZI TCSG-15 İZMİT MARİNA'DA

Mavi vatanın emniyetini sağlayan ve kritik operasyonlarda görev alan TCSG-15 Sahil Güvenlik Botu ise İzmit Marina’da halkla buluşacak. Özellikle arama kurtarma ve sınır güvenliği konusundaki kabiliyetleriyle bilinen bot, sahil güvenliğin operasyonel gücünü merak edenleri bekliyor olacak.

Ziyaret Saatleri: 10.30 - 17.00

Konum: İzmit Marina

AİLELER VE GENÇLER İÇİN DAVET

Askeri yetkililer, Cumhuriyet’in en anlamlı bayramlarından biri olan 23 Nisan’da, milli değerleri yerinde görmek isteyen tüm vatandaşları ve çocukları bu özel ziyarete davet etti. Etkinlik boyunca görevli personelin, gemilerin teknik kapasitesi ve denizcilik mesleği hakkında ziyaretçileri bilgilendirmesi bekleniyor.

