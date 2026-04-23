Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle beraber Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Tekin'in başkanlığındaki bakanlık bürokratlarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü. Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından öğretmen ve öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletimizin iradesinden doğan yüce Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurunuzdayız.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti - Resim: 0

Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle, Nisan ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için, düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde, çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti - Resim: 2

