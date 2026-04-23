Aziz Yıldırım 'kebapçıdan gazeteci' dedi iddiayı yalanladı

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin başkan adayını belirleyeceğine yönelik haber ve iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan iddiaların ardından bir açıklama yayınladı. Yıldırım'ın bu perşembe günü özel bir yemek düzenleyerek başkan adayının belirleneceği öne sürülmüştü.

"KEBAPÇIDAN GAZETECİ..."

Aziz Yıldırım, haberi yapan Sercan Hamzaoğlu'nu kastederek "Üzülerek söylemeliyim ki Youtube ve sosyal medya mecralarında kebapçıdan gazeteci olduğu için maalesef bu gibi haberlerle karşılaşabiliyoruz. Fenerbahçe'nin başkanını belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır. Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız" dedi.