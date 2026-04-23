23 Nisan'da sinema coşkusu, biletler 120 TL

Bakan Ersoy, uygulamanın amacının; bayram sevinci yaşayan çocukların unutulmaz anlar yaşamalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Sinema salonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlenen organizasyon kapsamında, 23–26 Nisan arasında biletler 120 lira olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl sinemanın büyüsüyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen özel uygulama kapsamında, 23–26 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde yüzlerce sinema salonunda bilet fiyatları 120 lira olarak uygulanacak. 

 Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından hayata geçirilen uygulama, Bakanlığın desteğiyle Türkiye genelinde yaygın şekilde uygulanacak.

23 NİSAN'I SİNEMANIN COŞKUSUYLA KARŞILIYORUZ"

 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu uygulamayı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Çocukların hayal güçlerini besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anlamlı bir buluşmaya daha destek veriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz. 23–26 Nisan tarihleri arasında, Türkiye genelindeki katılımcı sinemalarda biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz. Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz.”

 200'Ü AŞKIN SİNEMA VE 1500 SALONDA UYGULAMA

 Türkiye genelinde, uygulama kapsamında 200’ün üzerinde sinema ve bin 500’den fazla salon programa dahil edildi. Çocukların kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlayan çalışma, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle de desteklenecek.

23 Nisan’a özel hazırlanan bu organizasyonla, çocukların bayram sevincini sinema ile birleştirerek daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

