İBB'de iki genel sekreter yardımcısı görevinden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter yardımcıları Cemal Ufuk Karakaya ve Murat Yazıcı görevlerinden alındı.

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden, yönetim şemasındaki değişikliklerle ilgili duyuru yapıldı.

Kurumun yönetim yapısında güncel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli değişikliklere gidildiği belirtilen duyuruda, Mahir Polat'ın yeniden Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladığı bildirildi.

Genel sekreter yardımcılığı görevine nisan ayı itibarıyla Oktay Özel'in atandığı, Oğuzhan Bahadır'ın da vekaleten atandığı açıklanan duyuruda, "Genel sekreterlik makamı bünyesinde daire başkanı kadrosunda görevlerine devam edecek olan Sayın Cemal Ufuk Karakaya ve Sayın Murat Yazıcı'ya bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, 7 genel sekreter yardımcılığı makamı ve bu makamlara bağlı bulunan daire başkanlıklarına ilişkin detaylara da yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi? Beyaz Saray'dan iddialara yanıt
Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi? Beyaz Saray'dan iddialara yanıt
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum!
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum!
CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 31 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı
CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 31 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı
Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor? KGM'den açıklama
Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor? KGM'den açıklama
23 Nisan'da sinema coşkusu, biletler 120 TL
23 Nisan'da sinema coşkusu, biletler 120 TL
Mansur Yavaş’tan dikkat çeken çıkış! Adaylık için şartını söyledi
Mansur Yavaş’tan dikkat çeken çıkış! Adaylık için şartını söyledi
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Şamil Tayyar: AK Partili ve MHP'li belediyelere de operasyon yapılma ihtimali yüksek
Şamil Tayyar: AK Partili ve MHP'li belediyelere de operasyon yapılma ihtimali yüksek
Beşiktaş Gain'den Eurocup finali ilk maçında şok yenilgi
Beşiktaş Gain'den Eurocup finali ilk maçında şok yenilgi
Bakan Murat Kurum'dan 23 Nisan mesajı
Bakan Murat Kurum'dan 23 Nisan mesajı
Battal İlgezdi Ataşehir Belediyesi'ne operasyonla ilgili iddialara sert çıktı: Bunu bize yakıştıranları kınıyoruz
Battal İlgezdi Ataşehir Belediyesi'ne operasyonla ilgili iddialara sert çıktı: Bunu bize yakıştıranları kınıyoruz
Üsküdar'da aile faciası! Anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti
Üsküdar'da aile faciası! Anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti