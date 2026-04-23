Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor? KGM'den açıklama

Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor? KGM'den açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kurum bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

KGM'nin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"KGM bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir. Kasıtlı olarak eksik ve yanıltıcı içeriklerle oluşturulan ve huzursuzluğa yol açarak kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

