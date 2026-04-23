WP: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesi 6 ay sürebilir

ABD medyasında Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesinin 6 ay sürebileceği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sona ermeden bu işlemin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen üç yetkiliye dayandırdığı habere göre, üst düzey Pentagon yetkilisi, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu üyelerine yaptığı gizli sunumda Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yönelik tahmini süreci paylaştı.

Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin 6 ay sürebileceğini ve ABD-İsrail/İran arasındaki savaş sona ermeden bu faaliyetlere girişilme olasılığının düşük olduğunu öne süren yetkililer, zaman çizelgesinin hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığını aktardı.

Yetkililer, Kongre üyelerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde "20 ya da daha fazla" mayın yerleştirmiş olabileceği, ayrıca bazı mayınların GPS teknolojisiyle uzaktan yüzdürüldüğü, dolayısıyla mayın yerleştirme esnasında ABD güçlerinin bunları tespit etmekte zorlandığı konusunda bilgilendirildiğini öne sürdü.

Öte yandan Pentagon, WP'nin mayın temizleme faaliyetlerinin ne kadar sürebileceğine yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.

Son durum

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim, dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım." ​​​​​​​​​​​​​​

İBB'de iki genel sekreter yardımcısı görevinden alındı
İBB'de iki genel sekreter yardımcısı görevinden alındı
Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi? Beyaz Saray'dan iddialara yanıt
Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi? Beyaz Saray'dan iddialara yanıt
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum!
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum!
CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 31 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı
CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 31 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı
Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor? KGM'den açıklama
Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor? KGM'den açıklama
23 Nisan'da sinema coşkusu, biletler 120 TL
23 Nisan'da sinema coşkusu, biletler 120 TL
Mansur Yavaş’tan dikkat çeken çıkış! Adaylık için şartını söyledi
Mansur Yavaş’tan dikkat çeken çıkış! Adaylık için şartını söyledi
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Şamil Tayyar: AK Partili ve MHP'li belediyelere de operasyon yapılma ihtimali yüksek
Şamil Tayyar: AK Partili ve MHP'li belediyelere de operasyon yapılma ihtimali yüksek
Beşiktaş Gain'den Eurocup finali ilk maçında şok yenilgi
Beşiktaş Gain'den Eurocup finali ilk maçında şok yenilgi
Bakan Murat Kurum'dan 23 Nisan mesajı
Bakan Murat Kurum'dan 23 Nisan mesajı
Battal İlgezdi Ataşehir Belediyesi'ne operasyonla ilgili iddialara sert çıktı: Bunu bize yakıştıranları kınıyoruz
Battal İlgezdi Ataşehir Belediyesi'ne operasyonla ilgili iddialara sert çıktı: Bunu bize yakıştıranları kınıyoruz