Petrol yeniden yükseldi! Son fiyata bakın

Dün 102,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,91 dolardan tamamladı.Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102,7 dolardan işlem görüyor.

Abone ol

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 102,7 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,9 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçse de İran'ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.

Ateşkesin korunabileceğine yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, Orta Doğu'daki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırarak fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine yükselmesine yol açtı.