ABD Donanma Sekreteri Phelan görevinden ayrıldı

ABD Savunma Bakanlığı, Donanma Sekreteri John Phelan’ın görevinden ayrıldığını resmen açıkladı. Pentagon, Phelan’dan boşalan koltuğa Donanma Müsteşarı Hung Cao’nun vekalet edeceğini duyurdu.

Amerikan savunma sanayii ve askeri yönetiminde hareketli saatler yaşanıyor. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla, ABD Donanması’nın sivil otoritedeki en üst düzey ismi olan John Phelan’ın görev süresinin sona erdiğini kamuoyuna bildirdi.

HALEF BELİRLENENE KADAR GÖREV HUNG CAO'DA

Sözcü Parnell, yaptığı paylaşımda ayrılığın detaylarına girmezken, Donanma’nın sevk ve idaresinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına gerekli adımların atıldığını vurguladı. Phelan’ın istifası veya görevden ayrılışı sonrası, Donanma Müsteşarı Hung Cao, yeni bir isim atanan kadar Sekreterlik makamına vekalet edecek.