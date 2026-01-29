BIST 13.843
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"

Türkiye- İran sınırında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre görüntüler ilk olarak İranlı bir insan kaçakçısı tarafından kendine ait "reklam" sayfasında paylaşıldı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun beton bariyerleri aştıkları anlar yer aldı.

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD'nin İran'a askeri müdahalesi halinde İran'dan Türkiye'ye göç dalgası yaşanır mı sorusu akıllardaki yerini korurken Türkiye- İran sınırında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İddiaya göre görüntüler ilk olarak İranlı bir insan kaçakçısı tarafından kendine ait "reklam" sayfasında paylaşıldı. Paylaşımda, "Karlı havada İran-Türkiye sınırından güvenli geçiş sağlamak bizim işimiz" ifadeleri yer aldı.

Görüntüde insan kaçakçısının beyaz giyinmiş kalabalık bir grubun kar yağışı altında beton bariyerleri aştıkları görülüyor. 

Türkiye İran ile olan 560 km’lik sınırında teknolojik olarak geliştirilmiş fiziksel bariyer sistemiyle güvenliği güçlendirdiğini açıklamıştı. Bu önlemler arasında 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kule, 380 km’lik modüler beton duvar ve 553 km’lik savunma hendekleri yer alıyor.

