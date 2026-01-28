BIST 13.405
YEREL

Ümraniye’de dehşet! Aile tarafından yakalanan çift camdan atladı!

İSTANBUL Ümraniye'den son gelen görüntüler dehşete düşürdü. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde sevgilisinin evine giden ve ailesinin gelmesi üzerine panik yaşayan gencin camda beklediği görüldü. İddiaya göre yakalanmak istemeyen çift panikle camdan atladı.

İSTANBUL Ümraniye'de kız arkadaşının evine giden genç, sevgilisinin ailesinin eve gelmesi üzerine panikle cama çıktı. İddiaya göre yakalanmak istemeyen genç ile sevdiği kız birlikte camdan atladı.

Ölme ne olur?
Olay sonrası cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde iki gencin hareketsiz şekilde atladıkları yerde yattıkları anlar yer alırken, aile üyeleri olay nedeniyle sinir krizi geçirdi. Genç kızın ağabeyinin "Ölme, sana bir şey olmasın" diyerek sinir krizi geçirdiği görüldü.

