İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Mersin’in Erdemli ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1’i ağır 13 kişi yaralandı.

A.A idaresindeki 46 K 5044 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Tömük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler minibüsteki işçileri, iş makinelerinin de desteğiyle uçurumdan yukarı taşıyarak ambulanslara ulaştırdı.

Yaralılardan durumu ağır 1 kişi Mersin Şehir Hastanesine sevk edilirken, 12 yaralı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

