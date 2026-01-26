BIST 13.030
DOLAR 43,37
EURO 51,46
ALTIN 7.095,73
DÜNYA

Belediye başkanına roketli saldırı anı kamerada

Filipinler’in Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Shariff Aguak kasabasında Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan’ın aracına düzenlenen roketli saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Shariff Aguak Belediyesi tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşı tarafında bekleyen bir araçtan, belediye başkanının hareket halindeki aracına doğru roket atıldığı anlar yer aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Başkan Ampatuan saldırıdan sağlam kurtulurken koruma ekibinden iki kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin saldırının ardından kaçan şüphelileri Maguindanao del Sur’daki Datu Unsay beldesine bağlı Barangay Meta bölgesine kadar takip ettiği ve burada çıkan çatışmada üç şüphelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yetkililerin saldırganların kimlikleri ve saldırının nedeni hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi.

