İzmir'de feci kaza: İş makinesi 30 metreden düştü

İzmir’in Buca ilçesinde iş makinesi yüklü bir tırın hafif ticari araca çarpmasının ardından viyadükten düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 30 metreden zemine düşen tırın sürücüsü ile hafif ticari araçtaki iki kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın hafif ticari araca çarptıktan sonra viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Buca ilçesinden Konak Tünelleri yönüne ilerleyen M.Ş'nin (49) kullandığı dorsesinde ekskavatör yüklü 42 AFV 856 plakalı tır, Uçan Yol mevkisinde İ.B.K'nin (23) idaresindeki 35 DBK 20 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın ardından tır, yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düşerken, hafif ticari araç viyadük bariyerinde asılı kaldı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan B.E. (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan sürücüler M.Ş. ile İ.B.K. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, B.E. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.Ş. ile B.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, B.E.'nin entübe edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, hafif ticari araç bariyerden kaldırıldı, tır ve iş makinesinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

