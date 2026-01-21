“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı

Sosyal medyada “bağırsakları temizliyor” iddiasıyla hızla yayılan bağırsak detoksu uygulamaları, sağlığı tehdit eden bir modaya dönüştü. Bilinçsiz yapılan bu uygulamalar, düzeltmek bir yana, karaciğer hasarı ve damar tıkanıklığına yol açabildiğini belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, kontrolsüz detoks uygulamalarına karşı uyardı.

Karında şişkinlik, kabızlık ve hazımsızlık şikâyetleriyle çözüm arayan birçok kişi, son dönemde sosyal medyada öne çıkan bağırsak detoksu uygulamalarına yöneliyor. Ancak uzmanlar, hekim kontrolü olmadan yapılan bu işlemlerin ciddi sağlık riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, bilinçsiz detoks uygulamalarının faydadan çok zarar getirebileceğini vurguladı.

“CİDDİ HASARLARA YOL AÇABİLİR”

Bağırsak detoksu adı altında yapılan uygulamaların kontrolsüz şekilde yaygınlaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, “Son zamanlarda bağırsak detoksu adı verilen işlemler sosyal medyada çok ön plana çıkarılıyor. Ancak uzman kontrolü olmadan ve bilinçsiz şekilde yapılan bu uygulamalar, karaciğer problemlerine ve damar tıkanıklıklarına kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Karın şişkinliği ve kabızlık şikâyeti olan varsa yapılması gereken ilk şey detoks değil, altta yatan nedenin araştırılmasıdır. Gastroenteroloji ya da iç hastalıkları uzmanına başvurularak sorunun kaynağı belirlenmelidir” diye konuştu.

PROBİYOTİK HERKES İÇİN AYNI DEĞİL

Bağırsak sağlığında probiyotiklerin yeri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, “Probiyotikler bazı durumlarda destek tedavisi olarak önerilebilir. Biz de uygun hastalarda kullanıyoruz. Ancak herkes ayrı bir bireydir. Herkese aynı tedavi protokolünü uygulamak doğru değildir. Bağırsak sağlığıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan önerilere karşı temkinli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, “Kesinlikle bilinçsiz bir şekilde bağırsak detoksu yapılmasını önermiyoruz. Tedavi kişiye özel planlanmalı ve mutlaka hekim kontrolünde ilerlenmelidir” diyerek önemli uyarılarda bulundu.