Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları! İş dünyasına seslendi: Umutsuzluğa kapılmayın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. "21 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz" diyen Erdoğan iş dünyasına seslendi. Erdoğan "Bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiselere bakıp da umutsuzluğa veya endişeye kapılmayın. Türkiye bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak hatta bu süreçten kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Türkiye'nin yolu da bahtı da açıktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, "İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor. 21 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. İstihdamda da oldukça iyiyiz. Ekonomi 3. çeyrekte 3,7 büyüdü." dedi.

Erdoğan "Enflasyon ve hayat pahalılığında da güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025'i yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Enflasyonla mücadeleyi tek bir araçla değil, kapsamlı politika adımlarıyla yönetiyoruz. Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak. Vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecek." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

İş dünyasına seslenen Erdoğan, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiselere bakıp da umutsuzluğa veya endişeye kapılmayın. Artan ticaret savaşları, artan belirsizlikler her gün bir yenisi patlak veren krizler sizi umutsuzluğa kesinlikle sürüklemesin. Yıllardır Türkiye'nin kaosa, ekonomik olarak sıkıntılara girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Allah'ın izniyle Türkiye bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak hatta bu süreçten kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Türkiye'nin yolu da bahtı da açıktır." ifadelerini kullandı.