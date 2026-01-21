Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın, yaralı halde ambulansla hastaneye getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta meydana gelen olayda bıçakla yaralanan 2009 doğumlu Çağlayan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulans, 13 dakika sonra olay yerine vardı.

Gelen sağlık ekipleri, Çağlayan'a 9 dakika müdahale etti.



Ardından Çağlayan'ı taşıyan ambulans, saat 20.42'de olay yerinden ayrılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştı.

Çağlayan'ın yaralı halde hastaneye getirilişi ve hastane içindeki görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, Çağlayan'ın ambulansla hastaneye getirilmesi ve hastane içinde sağlık personelinin sedye üzerinde müdahalede bulunması yer alıyor.

OLAY

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.