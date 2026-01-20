Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın

Nezle ve gripten korunmanın yolu eczanelerden değil, turşu ve tarhana kavanozlarından geçiyor. Medipol Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Türkay Güncü, bağışıklığı çelik gibi yapmanın sırrının mikrobiyotada saklı olduğunu belirterek; günde 30 gram lif ve fermente gıda tüketiminin kış hastalıklarına karşı en etkili kalkan olduğunu söyledi.

Kış aylarında havaların soğuması, nem oranının düşmesi ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, viral enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırıyor. Soğuk havanın üst solunum yollarının savunma mekanizmasını zayıflatmasıyla birlikte hastalıklara yakalanma riski de artıyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Türkay Güncü, hastalıkları önlemenin ve daha hafif atlatmanın en etkili yollarından birinin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu belirtti.

MİKROBİYOTA BAĞIŞIKLIĞIN ANAHTARI

Bağışıklık sisteminin önemli bir bölümünün bağırsaklarda yer aldığını ifade eden Dr. Güncü, “Sağlıklı bir mikrobiyota vücudun savunma gücünü doğrudan etkiliyor. Dengeli ve güçlü bir mikrobiyota, bağışıklık yanıtının daha kontrollü ve dengeli olmasını sağlar. Aynı zamanda mukozaları güçlendirir ve inflamasyonu azaltır. Mikrobiyotayı güçlendirmenin en temel yolu ise beslenmeden geçiyor. Günlük ortalama 25–30 gram lif alımı mikrobiyota üzerinde oldukça olumlu etkilere sahiptir. Lifler kalın bağırsakta yararlı bakteriler tarafından fermente edilerek kısa zincirli yağ asitlerine dönüşür. Bu maddeler bağırsak mukozasını ve bariyerini güçlendirerek bağışıklık sisteminin daha dengeli çalışmasına katkı sağlar” dedi.

FERMENTE GIDALAR VE SAĞLIKLI YAĞLAR

Beslenmede fermente gıdaların mutlaka yer alması gerektiğini belirten Dr. Güncü, “Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu ve tarhananın mikrobiyota için önemli bir kaynak. Ayrıca yeterli protein alımı, zeytinyağı ve omega-3 gibi sağlıklı yağların tüketimi de bağışıklık sistemini destekler. Doymuş yağ oranı yüksek besinlerin ise azaltılması gerekir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ise mikrobiyotaya zarar veriyor. Yalnızca hekim önerisiyle kullanılmalı. Zorunlu durumlarda antibiyotik kullanımı sonrası 1–2 hafta probiyotik desteği alınabilir. Bunun yanında stres ve yetersiz uyku da mikrobiyal çeşitliliği azaltarak bağışıklığı olumsuz etkiler” ifadelerini kullandı.