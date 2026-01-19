"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

Esra Erol, programındaki ''Şeriatın kestiği parmak acımaz'' sözlerine verdiği yanıtın yanlış anlaşıldığını belirterek üzgün olduğunu söyledi ve İslam dinine olan saygısının ve hassasiyetinin tartışma konusu yapılamayacağını vurguladı.

Sunucu Esra Erol, programında bir konuğunun "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine, "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BENİ TANIYAN HERKES HASSASİYETİMİ BİLİR"

Tartışmalar devam ederken konuyla ilgili Esra Erol'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmalara yol açtı" diyen Erol, "Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, başta izleyicilerim yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi çok iyi bilir. Tüm kalbimle inandığım, hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur" dedi.

"İMANIMIZI SORGULATACAK BİR YANLIŞIN İÇİNDE..."

İmanını sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadığını belirten deneyimli sunucu, "Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek, ya da rencide etmemek için bir yanlışın içinde olmamak için de her zaman özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

İLK TEPKİ HÜDA PAR'DAN GELMİŞTİ

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol' u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol'un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?" ifadeleriyle eleştiride bulunmuştu.

DESTİCİ DE TOPA GİRMİŞTİ

Tartışmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil olmuştu. osyal medya hesabından yaptığı açıklamada Esra Erol'u ve programı hedef alan Destici, "Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hala program yapabiliyor?" demişti.