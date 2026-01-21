BIST 12.642
DOLAR 43,30
EURO 50,71
ALTIN 6.778,35
GÜNCEL

Esenler'de İETT otobüsünün otoparka daldığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Uludağ Caddesi'nde dün İETT otobüsünün seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarında otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren işletmeye girdiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler'de yol kenarındaki otoparka girmiş, otobüsün çarptığı park halindeki bir otomobil, motosiklet, işletme ile elektrik trafosu ve direğinde hasar meydana gelmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı
“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı
Esra Erol’un sözlerine Hadi Özışık’tan net tepki! “Canlı yayın refleksi” masalı!
Esra Erol’un sözlerine Hadi Özışık’tan net tepki! “Canlı yayın refleksi” masalı!
Nusaybin'de Türk bayrağı provokasyonu! Sınıra yürüdüler ortalık karıştı
Nusaybin'de Türk bayrağı provokasyonu! Sınıra yürüdüler ortalık karıştı
En kapsamlı narkotik operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
En kapsamlı narkotik operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Köy imamı çağırdı kediler karda sıralı bir şekilde böyle geldi
Köy imamı çağırdı kediler karda sıralı bir şekilde böyle geldi
Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın
Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Ankara’da su krizi büyüyor: Mansur Yavaş çözüm yerine halkı suçladı!
Ankara’da su krizi büyüyor: Mansur Yavaş çözüm yerine halkı suçladı!
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Hüsnü Mahalli'den Suriye ile ilgili 20 günde iki farklı yorum
Hüsnü Mahalli'den Suriye ile ilgili 20 günde iki farklı yorum
Rakı masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy partiden atılıyor
Rakı masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy partiden atılıyor
Türkiye'nin yeni sağlık krizi kapıda! 10 yılda 400 bin vaka riski
Türkiye'nin yeni sağlık krizi kapıda! 10 yılda 400 bin vaka riski