Ankara’da su krizi büyüyor: Mansur Yavaş çözüm yerine halkı suçladı!

Ankara’da yaşanan su kesintileri krize dönüştü. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “suyu kesilenler el kaldırsın” sözleri ve halkı hedef alan açıklamaları tartışma yarattı. Gazeteci Hadi Özışık, yaşananların altyapı değil yönetim krizi olduğunu belirterek, çözüm yerine bahane üretildiğini vurguladı.

Ankara’da günlerdir yaşanan su kesintileri kamuoyunda tepkilere neden olurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açıklamaları tartışmayı daha da büyüttü.

Gazeteci Hadi Özışık ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Ankara’da yaşananların basit bir altyapı sorunu değil, açık bir yönetim krizi olduğunu vurguladı. Özışık, “1990’lı yıllarda gördüğümüz bidon kuyrukları bugün yeniden Ankara’da yaşanıyor. Belediye başkanı çözüm üretmek yerine halkı ve geçmişi suçluyor” ifadelerini kullandı.

Başkentte milyonlarca vatandaş musluklarından su akmadığını belirtirken, Yavaş’ın katıldığı bir toplantıda “Suyu kesilenler el kaldırsın” diyerek yoklama yapması eleştirilerin odağına yerleşti. Su krizinin ciddiyetine rağmen bu yaklaşım, “kriz yönetimi değil, sorumluluktan kaçış” olarak yorumlandı.

Tepki çeken bir diğer açıklamasında Mansur Yavaş, isim vermeden bazı siyasilerin suyu bilinçli şekilde fazla kullandığını ve Ankara halkının susuz kalması için muslukları açık bıraktıklarını ima etti. Bu sözler, kamuoyunda “başarısızlığın faturasını halka kesmek” şeklinde değerlendirildi.