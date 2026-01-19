BIST 12.748
DOLAR 43,26
EURO 50,41
ALTIN 6.501,14
POLİTİKA

Ankara’da su krizi büyüyor: Mansur Yavaş çözüm yerine halkı suçladı!

Ankara’da yaşanan su kesintileri krize dönüştü. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “suyu kesilenler el kaldırsın” sözleri ve halkı hedef alan açıklamaları tartışma yarattı. Gazeteci Hadi Özışık, yaşananların altyapı değil yönetim krizi olduğunu belirterek, çözüm yerine bahane üretildiğini vurguladı.

Ankara’da günlerdir yaşanan su kesintileri kamuoyunda tepkilere neden olurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açıklamaları tartışmayı daha da büyüttü.

Gazeteci Hadi Özışık ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Ankara’da yaşananların basit bir altyapı sorunu değil, açık bir yönetim krizi olduğunu vurguladı. Özışık, “1990’lı yıllarda gördüğümüz bidon kuyrukları bugün yeniden Ankara’da yaşanıyor. Belediye başkanı çözüm üretmek yerine halkı ve geçmişi suçluyor” ifadelerini kullandı.

Başkentte milyonlarca vatandaş musluklarından su akmadığını belirtirken, Yavaş’ın katıldığı bir toplantıda “Suyu kesilenler el kaldırsın” diyerek yoklama yapması eleştirilerin odağına yerleşti. Su krizinin ciddiyetine rağmen bu yaklaşım, “kriz yönetimi değil, sorumluluktan kaçış” olarak yorumlandı.

Tepki çeken bir diğer açıklamasında Mansur Yavaş, isim vermeden bazı siyasilerin suyu bilinçli şekilde fazla kullandığını ve Ankara halkının susuz kalması için muslukları açık bıraktıklarını ima etti. Bu sözler, kamuoyunda “başarısızlığın faturasını halka kesmek” şeklinde değerlendirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Hüsnü Mahalli'den Suriye ile ilgili 20 günde iki farklı yorum
Hüsnü Mahalli'den Suriye ile ilgili 20 günde iki farklı yorum
Rakı masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy partiden atılıyor
Rakı masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy partiden atılıyor
Türkiye'nin yeni sağlık krizi kapıda! 10 yılda 400 bin vaka riski
Türkiye'nin yeni sağlık krizi kapıda! 10 yılda 400 bin vaka riski
Çankırı'da yürekler ağza geldi! Servis otobüsü ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralı
Çankırı'da yürekler ağza geldi! Servis otobüsü ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan 'kara kışlar' klibi sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan 'kara kışlar' klibi sosyal medyayı salladı
Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı
Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı
Gazeteci Zafer Şahin'den kendisine 'yandaş' diyenlere sert cevap
Gazeteci Zafer Şahin'den kendisine 'yandaş' diyenlere sert cevap
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 220 kilo kokain ele geçirildi
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 220 kilo kokain ele geçirildi
Yolcu kabul etmeyen taksi şoförünün aracı trafikten men edildi
Yolcu kabul etmeyen taksi şoförünün aracı trafikten men edildi
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
Valilikten “3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok acil yardım" paylaşımlarına ilişkin açıklama
Valilikten “3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok acil yardım" paylaşımlarına ilişkin açıklama