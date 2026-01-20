Esra Erol’un sözlerine Hadi Özışık’tan net tepki! “Canlı yayın refleksi” masalı!

Gazeteci Hadi Özışık, Esra Erol’un ATV’deki “şeriat” sözlerini sert şekilde eleştirdi. “Bu refleks değil, bilinçaltı” dedi.

Gazeteci Hadi Özışık, ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında yaşanan “şeriat” tartışmasına sert ifadelerle tepki gösterdi. Canlı yayında kullanılan sözlerin “refleks” olarak açıklanamayacağını belirten Özışık, yaşananların bilinçaltına yerleşmiş bir bakış açısının dışavurumu olduğunu söyledi.

Özışık, programda bir konuğun “Şeriatın kestiği parmak acımaz” atasözünü kullanmasının ardından Esra Erol’un “Türkiye’de şeriat yok, Orta Doğu’da var” sözlerini eleştirerek, bu ifadenin gereksiz ve bilinçli bir çıkış olduğunu savundu. “Bu refleks değil, bu yıllardır bazı çevrelerin hoşuna giden ezber bir dil” diyen Özışık, söz konusu açıklamanın alkış almak için yapıldığını ifade etti.

Tepkiler sonrası Esra Erol’un yayımladığı özür metnini de değerlendiren Özışık, “Canlı yayın refleksi mazereti bu olayı açıklamaz. Özür dilemek doğru ama yapılan yanlış ortada” dedi. Özışık, dini kavramların medya dilinde bilinçsizce hedef haline getirilmesinin toplumsal fay hatlarını daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Gazeteci Özışık, Esra Erol’u kişisel olarak tanıdığını da belirterek, “Esra Erol bu değil, böyle biri değil. Ancak bu sözler yanlıştı ve bunun adı refleks değil, zihinsel bir ezberdir” ifadelerini kullandı.