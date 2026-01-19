Rakı masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy partiden atılıyor
Alkol masasında sela okutturduğu görüntülerle gündeme gelen Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy hakkında soruşturma başlatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, Aksoy’un partiden ihraç edileceğini açıkladı.
BURDUR'un Gölhisar ilçesinde MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un, alkol alınan bir ortamda sela okuttuğu video sosyal medyada ortalığı karıştırdı.
