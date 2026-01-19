BIST 12.809
Rakı masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy partiden atılıyor

Alkol masasında sela okutturduğu görüntülerle gündeme gelen Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy hakkında soruşturma başlatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, Aksoy’un partiden ihraç edileceğini açıkladı.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un, alkol alınan bir ortamda sela okuttuğu video sosyal medyada ortalığı karıştırdı.

Kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy hakkında soruşturma başlatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, Aksoy’un partiden ihraç edileceğini açıkladı.

